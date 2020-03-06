У справі ОПЗ оголосили підозру довіреній особі екс-нардепа

Фото: Олександр Грановський (РБК-Україна)

Ольгу Ткаченко підозрюють в організації схеми на ОПЗ

Антикорупційні органи у справі про розкрадання на Одеському припортовому заводі (ОПЗ) оголосили підозру Ользі Ткаченко - колишній помічниці та довіреній особі бізнесмена і колишнього нардепа Олександра Грановського. Про це у Telegram повідомив журналіст і екс-нардеп Сергій Лещенко.

За його словами, крім Ткаченко підозру в нанесенні збитку на 93,3 млн гривень оголосили заступнику директора ОПЗ, начальнику відділу і власнику офшорної компанії, яка брала участь в схемі.

За даними слідства, Ткаченко організувала схему, за якою ОПЗ продавав мінеральні добрива офшорній компанії Newscope Estates Limited за цінами нижче ринкових. Далі компанія перепродавала товар за реальними цінами. Однак фізично поставки забезпечував ОПЗ. Схема діяла протягом березня-грудня 2015.

Зазначимо, підозрювані посадові особи ОПЗ були затримані. Місцезнаходження інших двох фігурантів поки не встановлено.

Нагадаємо, раніше по іншій справі про розтрату понад 200 млн гривень ОПЗ проходили перший заступник голови правління "Нафтогазу" Сергій Перелома і перший заступник голови правління ОПЗ Микола Щуриков.