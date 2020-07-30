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В деле Новака появился еще один подозреваемый

Киев, Четверг 30 июля 2020 12:16
В деле Новака появился еще один подозреваемый
Фото: Славомир Новак (facebook.com Nowak Slaw)
Автор: Юлия Струк

Всего по делу уже фигурируют шесть человек

В деле бывшего главы "Укравтодора" Славомира Новака появился еще один подозреваемый. Всего в деле фигурируют уже шесть человек.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"В деле "Укравтодора" еще 1 подозреваемый. Им стал бенефициар группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины", - указано в сообщении.

Бенефициара подозревают в даче Новаку неправомерной выгоды и ее легализации на территории Польши.

"Таким образом, общее количество участников преступления достигло 6 человек", - добавили в НАБУ.

Отметим, ранее в Специализированной антикоррупционной прокуратуре рассказали о ходе расследования в отношении экс-руководителя "Укравтодора". Отмечалось, что НАБУ и САП исследуют изъятые документы во время обысков в "Укравтодоре".

К слову, сам Новак свою вину отрицает и считает свое задержание "политическим актом".

Напомним, польский суд арестовал экс-главу "Укравтодора", его взяли под стражу на 3 месяца, но защита намерена это обжаловать.

Как писало РБК-Украина, о задержании Новака стало известно 20 июля, его задержали антикоррупционные органы Польши в рамках совместной с Украиной спецоперации.

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Новости Украины УкравтодорНАБУСлавомир Новак
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