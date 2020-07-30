ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У справі Новака з'явився ще один підозрюваний

Київ, Четвер 30 липня 2020 12:16
У справі Новака з'явився ще один підозрюваний
Фото: Славомір Новак (facebook.com Nowak Slaw)
Автор: Юлія Струк

Загалом у справі вже фігурують шість осіб

У справі колишнього глави "Укравтодору" Славоміра Новака з'явився ще один підозрюваний. Загалом у справі фігурують уже шість осіб.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

"У справі "Укравтодору" ще 1 підозрюваний. Ним став бенефіціар групи компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України", - вказано у повідомленні.

Бенефіціара підозрюють у наданні Новаку неправомірної вигоди та її легалізації на території Польщі.

"Таким чином, загальна кількість учасників злочину сягнула 6 осіб", - додали у НАБУ.

Відзначимо, раніше в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі розповіли про хід розслідування щодо екс-керівника "Укравтодору". Зазначалося, що НАБУ і САП досліджують вилучені документи під час обшуків в "Укравтодорі".

До слова, сам Новак свою провину заперечує і вважає своє затримання "політичним актом".

Нагадаємо, польський суд заарештував екс-главу "Укравтодору", його взяли під варту на 3 місяці, але захист має намір це оскаржити.

Як писало РБК-Україна, про затримання Новака стало відомо 20 липня, його затримали антикорупційні органи Польщі в рамках спільної з Україною спецоперації.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України УкравтодорНАБУСлавомир Новак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся