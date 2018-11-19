В деле о нападении на Найема на завтра назначено подготовительное заседание по 3 обвиняемым

Фото: Мустафа Найем (РБК-Украина)

Материалы дел в отношении обвиняемых были выделены в отдельное производство

В деле о нападении на депутата Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафу Найема в уголовном производстве по 3 обвиняемым: Саитову Магомеду-Салиху, Саитову Ахмеду, Темербулатову Умолту на завтра на 11:00 назначено подготовительное заседание. Об этом заявил юрист Маси Найем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Найема.

Материалы дел в отношении указанных обвиняемых были выделены в отдельное производство.

"В то же время уголовное производство, в котором подозреваемым в совершении правонарушения по ч. 1 статьи 122 и ч. 2 статьи 296 УК является Саитов Магомед-Амин Абубакарович (лицо, которое вылетело сразу после инцидента в Баку), в дальнейшем находится на стадии досудебного расследования",- говорится в сообщении.

Он также отметил, что по результатам заседания должны быть назначены дата и время первого заседания для рассмотрения по существу.

Напомним, 25 октября по уголовному делу о нападении на депутата Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафу Найема прошло первое судебное заседание.

В начале октября прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт относительно подозреваемых в нападении на нардепа Мустафу Найема. Отмечалось, что согласно результатам расследования, действия троих подозреваемых в нападении на Найема, которое произошло в центре Киева 30 апреля, квалифицировали по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины.

РБК-Украина ранее сообщало, что 19 сентября текущего года столичная прокуратура завершила расследование нападения на Найема.