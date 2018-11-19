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У справі про напад на Найєма на завтра призначено підготовче засідання по 3 обвинуваченим

Новини » Політика    19.11.2018 - 09:59
У справі про напад на Найєма на завтра призначено підготовче засідання по 3 обвинуваченим
Фото: Мустафа Найєм (РБК-Україна)

Матеріали справ щодо обвинувачених були виділені в окреме провадження

У справі про напад на депутата Верховної ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Мустафу Найєма у кримінальному провадженні по 3 обвинуваченим: Саітову Магомеду-Саліху, Саітову Ахмеду, Темербулатову Умолту на завтра на 11:00 призначено підготовче засідання. Про це заявив юрист Масі Найєм, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Найєма.

Матеріали справ щодо вказаних обвинувачених були виділені в окреме провадження.

"Водночас кримінальне провадження, у якому підозрюваним у скоєнні правопорушення за ч. 1 статті 122 та ч. 2 статті 296 ККУ є Саітов Магомед-Амін Абубакарович (особа, яка вилетіла одразу після інциденту в Баку), надалі перебуває на стадії досудового розслідування",- йдеться у повідомленні.

Він також зазначив, що за результатами засідання мають бути призначені дата та час першого засідання для розгляду по суті.

У справі про напад на Найєма на завтра призначено підготовче засідання по 3 обвинуваченим

Нагадаємо, 25 жовтня у кримінальній справі щодо нападу на депутата Верховної ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Мустафу Найєма пройшло перше судове засідання.

На початку жовтня прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт щодо підозрюваних у нападі на нардепа Мустафу Найєма. Зазначалося, що згідно з результатами розслідування, дії трьох підозрюваних у нападі на Найєма, яке відбулося у центрі Києва 30 квітня, кваліфікували за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) КК України.

РБК-Україна раніше повідомляло, що 19 вересня поточного року столична прокуратура завершила розслідування нападу на Найєма.

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