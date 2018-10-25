Напад на Найема: розпочалось перше судове засідання

Фото: Мустафа Найєм (РБК-Україна)

У справі відбувається підготовче засідання

У кримінальній справі щодо нападу на депутата Верховної ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Мустафу Найєма проходить перше судове засідання. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відеотрансляцію нардепа у соцмережі Facebook.

#справаМустафи Перше судове засідання (підготовче засідання). (по 3 обвинуваченим за ч. 2 статті 296 ККУ: Саітову Магомеду-Саліху Арбуєвічу, Саітову Ахмеду Абубакаровичу та Темербулатову Умолту Руслановичу). Опубліковано Masi Nayyem Четвер, 25 жовтня 2018 р.

Вказано, що перше засідання - підготовче.

"Перше судове засідання (підготовче засідання). По 3 обвинуваченим за ч. 2 статті 296 Кримінального кодексу України: Саітову Магомеду-Саліху Арбуєвічу, Саітову Ахмеду Абубакаровичу та Темербулатову Умолту Руслановичу", - зазначив парламентар у Facebook.

Нагадаємо, на початку жовтня прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт щодо підозрюваних у нападі на нардепа Мустафу Найєма. Зазначалося, що згідно з результатами розслідування, дії трьох підозрюваних у нападі на Найєма, яке відбулося у центрі Києва 30 квітня, кваліфікували за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) КК України.

РБК-Україна раніше повідомляло, що 19 вересня поточного року столична прокуратура завершила розслідування нападу на Найєма.

Так, напад на Мустафу Найєма стався 30 квітня біля Бессарабського ринку в центрі Києва. Одному з учасників нападу вдалося втекти в Азербайджан.