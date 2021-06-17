В деле MH17 завершили демонстрацию всех доказательств

Прокуратура дополнила наиболее важные доказательства, представленные судом ранее.

В деле MH17 суд в основном полагается на прослушиваемые телефонные разговоры сепаратистов на Донбассе.

17 июня во время выступления прокуратуры выяснилось, что большое значение в деле имеют башни передачи. Таким образом, судьи знают, где были задействованные лица во время транспортировки оружия, запуска ракеты и ее утилизации.

Также российский авиаэксперт Вадим Лукашевич заявил, что в суде в Гааге во время рассмотрения дела о катастрофе рейса MH17 были подтверждены факты прямой огневой поддержки боевиков на Донбассе Россией.