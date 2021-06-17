В деле MH17 завершили демонстрацию всех доказательств

В суде по делу о катастрофе рейса MH17 в 2014 году завершили демонстрацию всех доказательств. В частности, обсуждалась роль одного из подозреваемых Игоря Гиркина.
Прокуратура дополнила наиболее важные доказательства, представленные судом ранее.
В деле MH17 суд в основном полагается на прослушиваемые телефонные разговоры сепаратистов на Донбассе.
17 июня во время выступления прокуратуры выяснилось, что большое значение в деле имеют башни передачи. Таким образом, судьи знают, где были задействованные лица во время транспортировки оружия, запуска ракеты и ее утилизации.
Также российский авиаэксперт Вадим Лукашевич заявил, что в суде в Гааге во время рассмотрения дела о катастрофе рейса MH17 были подтверждены факты прямой огневой поддержки боевиков на Донбассе Россией.
Напомним, на прошлой неделе на суде по MH17 обнародовали новые переговоры о "Буке" боевиков уже после самой катастрофы.
Кроме того, на процессе впервые озвучили показания свидетелей запуска ракеты по самолету.
Пассажирский самолет, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года, когда уже была горячая фаза вооруженного конфликта. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.