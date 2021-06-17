У справі MH17 завершили демонстрацію всіх доказів

Прокуратура доповнила найбільш важливі докази, представлені судом раніше.

У справі MH17 суд в основному покладається на прослуховувані телефонні розмови сепаратистів на Донбасі.

17 червня під час виступу прокуратури з'ясувалося, що велике значення у справі мають вежі передачі. Таким чином, судді знають, де були задіяні особи під час транспортування зброї, запуску ракети та її утилізації.

Також російський авіаексперт Вадим Лукашевич заявив, що в суді в Гаазі під час розгляду справи про катастрофу рейсу MH17 були підтверджені факти прямої вогневої підтримки бойовиків на Донбасі Росією.