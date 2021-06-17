В деле MH17 завершили демонстрацию всех доказательств

В суде по делу о катастрофе рейса MH17 в 2014 году завершили демонстрацию всех доказательств. В частности, обсуждалась роль одного из подозреваемых Игоря Гиркина.

Об этом сообщает NOS.

Прокуратура дополнила наиболее важные доказательства, представленные судом ранее. В деле MH17 суд в основном полагается на прослушиваемые телефонные разговоры сепаратистов на Донбассе. 17 июня во время выступления прокуратуры выяснилось, что большое значение в деле имеют башни передачи. Таким образом, судьи знают, где были задействованные лица во время транспортировки оружия, запуска ракеты и ее утилизации. Также российский авиаэксперт Вадим Лукашевич заявил, что в суде в Гааге во время рассмотрения дела о катастрофе рейса MH17 были подтверждены факты прямой огневой поддержки боевиков на Донбассе Россией.