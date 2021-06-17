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В деле MH17 завершили демонстрацию всех доказательств

Новина українською →
Нидерланды, Четверг 17 июня 2021 23:44
В деле MH17 завершили демонстрацию всех доказательств Фото: суд в основном полагается на прослушиваемые телефонные разговоры сепаратистов (nos nl photo ANP)
Автор: Даша Харченко

В суде по делу о катастрофе рейса MH17 в 2014 году завершили демонстрацию всех доказательств. В частности, обсуждалась роль одного из подозреваемых Игоря Гиркина.

Об этом сообщает NOS.

Прокуратура дополнила наиболее важные доказательства, представленные судом ранее.

В деле MH17 суд в основном полагается на прослушиваемые телефонные разговоры сепаратистов на Донбассе.

17 июня во время выступления прокуратуры выяснилось, что большое значение в деле имеют башни передачи. Таким образом, судьи знают, где были задействованные лица во время транспортировки оружия, запуска ракеты и ее утилизации.

Также российский авиаэксперт Вадим Лукашевич заявил, что в суде в Гааге во время рассмотрения дела о катастрофе рейса MH17 были подтверждены факты прямой огневой поддержки боевиков на Донбассе Россией.

Напомним, на прошлой неделе на суде по MH17 обнародовали новые переговоры о "Буке" боевиков уже после самой катастрофы.

Кроме того, на процессе впервые озвучили показания свидетелей запуска ракеты по самолету.

Пассажирский самолет, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года, когда уже была горячая фаза вооруженного конфликта. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

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MH17 Крушение Boeing 777 авиакатастрофа
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