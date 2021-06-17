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У справі MH17 завершили демонстрацію всіх доказів

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Нідерланди, Четвер 17 червня 2021 23:44
У справі MH17 завершили демонстрацію всіх доказів Фото: суд в основному покладається на прослуховувані телефонні розмови сепаратистів (nos NL photo ANP)
Автор: Даша Харченко

У суді у справі про катастрофу рейсу MH17 в 2014 році завершили демонстрацію всіх доказів. Зокрема, обговорювалася роль одного з підозрюваних Ігоря Гіркіна.

Про це повідомляє NOS.

Прокуратура доповнила найбільш важливі докази, представлені судом раніше.

У справі MH17 суд в основному покладається на прослуховувані телефонні розмови сепаратистів на Донбасі.

17 червня під час виступу прокуратури з'ясувалося, що велике значення у справі мають вежі передачі. Таким чином, судді знають, де були задіяні особи під час транспортування зброї, запуску ракети та її утилізації.

Також російський авіаексперт Вадим Лукашевич заявив, що в суді в Гаазі під час розгляду справи про катастрофу рейсу MH17 були підтверджені факти прямої вогневої підтримки бойовиків на Донбасі Росією.

Нагадаємо, минулого тижня на суді по MH17 оприлюднили нові переговори про "Бук" бойовиків вже після самої катастрофи.

Крім того, на процесі вперше озвучили свідчення свідків запуску ракети по літаку.

Пасажирський літак, який летів з Амстердама в Куала-Лумпур, збили в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року, коли вже була гаряча фаза збройного конфлікту. На борту знаходилися 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

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