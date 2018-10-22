В деле Мартыненко начали читать обвинительный акт

Фото: Николай Мартыненко (УНИАН)

Сокращенная версия акта насчитывает 41 лист

В Шевченковском районном суде города Киева сегодня, 22 октября, начали читать обвинительный акт по делу бывшего народного депутата Верховной рады Николая Мартыненко. Об этом из зала суда сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что на заседании присутствуют и другие фигуранты дела: Валерий Васильков, Руслан Журило, Сергей Перелома, Александр Сорокин и Владимир Богданец. Адвокаты обвиняемых хотят услышать сокращенное изложение обвинительного акта. По словам прокурора, сокращенная версия акта насчитывает 41 лист.

Как известно, в начале августа Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции вернуть на доработку прокурорам дело Николая Мартыненко. Кроме Мартыненко обвинительный акт касается еще пяти фигурантов. Это руководитель ОАО ОГХК Руслан Журило, гендиректор ГП "Восточный ГОК" Александр Сорокин, первый заместитель главы "Нафтогаза" Сергей Перелома, заместитель гендиректора госконцерна "Ядерное топливо" Владимир Богданец и руководитель дочернего предприятия "Атомкомплект" в составе "Энергоатома" Валерий Васильков.

Кроме того, детективы НАБУ расследуют еще два уголовных производства в отношении Мартыненко в деле завладения средствами НАЭК "Энергоатом" в разные периоды времени.

Детективы НАБУ установили, что участники группировки в 2008-2012 годах искусственно создали условия проведения ряда тендеров, благодаря которым победителем признана чешская компания Skoda JS с завышенными на 6,4 млн евро ценам. В дальнейшем Skoda JS перечислила 6,4 млн евро на счет Bradcrest Investment SA (Панама), единственным владельцем которой является Мартыненко. Благодаря данным чешских правоохранителей удалось установить, что в период с апреля 2014 года по таким же обстоятельствам, как в период 2008-2012 годов, на пользу компании Bradcrest Investment SA фирма Skoda JS перечислила 390,5 тыс. евро на счет Devecom Company Limited, открытый в банке Eurobank Cyprus Ltd. При этом также установлено, что представителем компаний Bradcrest Investment S. A. и Devecom Company Limited был один человек.