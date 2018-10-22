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У справі Мартиненка почали читати обвинувальний акт

Новини » Суспільство    22.10.2018 - 16:48
Фото: Микола Мартиненко (УНІАН)
Фото: Микола Мартиненко (УНІАН)

Скорочена версія акта налічує 41 лист

У Шевченківському районному суді міста Києва сьогодні, 22 жовтня, почали читати обвинувальний акт у справі колишнього народного депутата Верховної ради Миколи Мартиненка. Про це із зали суду повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що на засіданні присутні й інші фігуранти справи: Валерій Васильків, Руслан Журило, Сергій Перелому, Олександр Сорокін і Володимир Богданець. Адвокати обвинувачених хочуть почути скорочений виклад обвинувального акта. За словами прокурора, скорочена версія акта налічує 41 лист.

Як відомо, на початку серпня Апеляційний суд Києва скасував рішення суду першої інстанції повернути на доопрацювання прокурорам справу Миколи Мартиненка. Крім Мартиненка обвинувальний акт стосується ще п'ятьох фігурантів. Це керівник ВАТ ОГХК Руслан Журило, гендиректор ДП "Східний ГЗК" Олександр Сорокін, перший заступник голови "Нафтогазу" Сергій Перелому, заступник гендиректора держконцерну "Ядерне паливо" Володимир Богданець і керівник дочірнього підприємства "Атомкомплект" у складі "Енергоатому" Валерій Васильків.

Крім того, детективи НАБУ розслідують ще два кримінальні виробництва щодо Мартиненка у справі заволодіння коштами дп НАЕК "Енергоатом" в різні періоди часу.

Детективи НАБУ встановили, що учасники угруповання в 2008-2012 роках штучно створили умови проведення низки тендерів, завдяки яким переможцем визнана чеська компанія Skoda JS із завищеними на 6,4 млн євро цінами. Надалі Skoda JS перерахувала 6,4 млн євро на рахунок Bradcrest Investment S.A. (Панама), єдиним власником якої є Мартиненко. Завдяки даними чеських правоохоронців вдалося встановити, що в період з квітня 2014 року за такими ж обставинами, як у період 2008-2012 років, на користь компанії Bradcrest Investment SA фірма Skoda JS перерахувала 390,5 тис. євро на рахунок Devecom Company Limited, відкритий у банку Eurobank Cyprus Ltd. При цьому також встановлено, що представником компаній Bradcrest Investment S. A. і Devecom Company Limited був один чоловік.

 

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