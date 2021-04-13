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В деле о коррупции в "Укравтодоре" появился новый подозреваемый

Новина українською → Украина, Вторник 13 апреля 2021 20:51
В деле о коррупции в "Укравтодоре" появился новый подозреваемый Фото: в деле "Укравтодора" появился новый подозреваемый (nabu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители сообщили о подозрении новому фигуранту дела о коррупции в "Укравтодоре". Подозрение объявили бенефициару группы компаний в сфере дорожного хозяйства.

Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Следствие считает, что подозреваемый лично и через подконтрольных ему лиц давал взятки руководству "Укравтодора" в обмен на "лояльность" к его компаниям. В течение 2017-2019 годов подозреваемый предоставил должностным лицам госструктуры 575 тысяч долларов и 70 тысяч евро.

"Со своей стороны бывший глава "Укравтодора" способствовал компаниям подозреваемого в продлении срока действия контракта по выполнению работ на отдельных участках дороги М-05 Киев-Одесса. Кроме того, руководитель "Укравтодора" "не заметил" нарушения графика выполнения работ компанией подозреваемого, что позволило избежать уплаты более 9 млн евро штрафа", - рассказали в НАБУ.

Напомним, в коррупции в "Укравтодоре" подозревают бывшего руководителя Славомира Новака. Прокуратура Польши обвиняет его в руководстве организованной преступной группой, которая получала выгоду от коррупции.

Новака также подозревают в подстрекательстве врача в Варшаве в предоставлении медицинских справок, с помощью которых он планировал оправдать свое отсутствие на работе в Украине. Также Офис генпрокурора Украины направил в Польшу еще одно подозрение по делу Новака.

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