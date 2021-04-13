У справі про корупцію в "Укравтодорі" з'явився новий підозрюваний
Правоохоронці повідомили про підозру новому фігуранту справи про корупцію в "Укравтодорі". Підозру оголосили бенефіціару групи компаній зі сфері дорожнього господарства.
Слідство вважає, що підозрюваний особисто та через підконтрольних йому осіб давав хабарі керівництву "Укравтодору" в обмін на "лояльність" до його компаній. Упродовж 2017-2019 років підозрюваний надав посадовцям держструктури 575 тисяч доларів та 70 тисяч євро.
"Зі свого боку колишній очільник "Укравтодору" сприяв компаніям підозрюваного в продовженні строку дії контракту з виконання робіт на окремих ділянках дороги М-05 Київ-Одеса. Крім того, керівник "Укравтодору" "не помітив" порушення графіку виконання робіт компанією підозрюваного, що дозволило уникнути сплати понад 9 млн євро штрафу", - розповіли в НАБУ.
Нагадаємо, у корупції в "Укравтодорі" підозрюють колишнього керівника Славоміра Новака. Прокуратура Польщі звинувачує його у керівництві організованою злочинною групою, яка отримувала вигоду від корупції.
Новака також підозрюють у підбурюванні лікаря у Варшаві в наданні медичних довідок, за допомогою яких він планував виправдати свою відсутність на роботі в Україні. Також Офіс генпрокурора України направив до Польщі ще одну підозру у справі Новака.