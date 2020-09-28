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В деле катастрофы АН-26 допросили более 40 свидетелей

Автор: Максим Зайченко

В деле авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области допросили более 40 свидетелей. Также назначены 26 судебно-медицинских экспертиз.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По состоянию на 28 сентября следователи ГБР провели ряд следственных действий, а именно:

  • осмотр места происшествия, в ходе которых выявлено значительное количество вещественных доказательств и 2 бортовых самописца (черные ящики);
  • обзор останков 25 погибших при участии судебно-медицинских экспертов;
  • назначены 26 судебно-медицинских экспертиз;
  • изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия;
  • в военной части изъяли документы по организации и проведению полетов;
  • допрошены в качестве свидетелей более 40 человек;
  • назначены 25 генетико-молекулярных экспертиз;
  • изъяты документы по проведению ремонта и продления ресурса двигателей, которые использовались в самолете;
  • подано 7 ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров для дальнейшего обеспечения проведения генетически молекулярных экспертиз.

Отмечается, что после проведения всех экспертиз по идентификации погибших, их тела вернут родственникам в кратчайшие сроки. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщил ранее глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, специалисты отобрали 25 образцов ДНК у родственников погибших. Экспертизы пройдут в ускоренном режиме за 14 дней.

Также сообщалось, что идентификация тел погибших в крушении военного самолета АН-26 в Харьковской области займет до трех недель. Тела погибших крайне изувечены.

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