У справі катастрофи АН-26 допитали понад 40 свідків
У справі авіакатастрофи військового літака АН-26 в Харківській області допитано понад 40 свідків. Також призначено 26 судово-медичних експертиз.
Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.
Станом на 28 вересня слідчі ДБР провели низку слідчих дій, а саме:
- огляд місця події, в ході яких виявлено значну кількість речових доказів і 2 бортові самописці (чорні ящики);
- огляд останків 25 загиблих при участі судово-медичних експертів;
- призначені 26 судово-медичних експертиз;
- вилучені зразки паливно-мастильних матеріалів літака і зразки ґрунту на місці події;
- у військовій частині вилучили документи з організації та проведення польотів;
- допитані в якості свідків понад 40 осіб;
- призначені 25 генетико-молекулярних експертиз;
- вилучені документи щодо проведення ремонту та продовження ресурсу двигунів, які використовувалися в літаку;
- подано 7 клопотань про накладення арешту на речі та документи, вилучені під час оглядів для подальшого забезпечення проведення генетично-молекулярних експертиз
Зазначається, що після проведення всіх експертиз з ідентифікації загиблих, їх тіла повернуть родичам в найкоротші терміни. Досудове розслідування триває.
Як повідомив раніше голова Харківської ОДА Олексій Кучер, фахівці відібрали 25 зразків ДНК у родичів загиблих. Експертизи пройдуть в прискореному режимі за 14 днів.
Також повідомлялося, що ідентифікація тіл загиблих в аварії військового літака АН-26 в Харківській області займе до трьох тижнів. Тіла загиблих вкрай понівечені.