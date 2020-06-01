У справі про зґвалтування у Кагарлику можуть з’явитись нові підозрювані, - нардеп

Фото: Денис Монастирський (РБК-Україна)

До відповідальності можуть притягнути керівника відділення поліції і свідків-поліцейських

Правоохоронці перевіряють всіх посадових осіб Кагарлицького відділення, які могли бути причетними до зґвалтування і допитів. Мова йде як про керівника відділення, так і про ймовірних свідків злочину серед поліцейських.

Про це після закритого засідання розповів журналістам голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

За його словами, наразі всіх посадовців відділення, включаючи керівника, перевіряють на відповідність їхніх дій службовим обов’язкам.

"Мова йде про те, чи знав керівник, що у його відділенні здійснюються допити. Попри очевидну відповідь слідство встановлює і найближчим часом надасть таку відповідь", - зазначив Монастирський.

До відповідальності також можуть бути притягнуті поліцейські, які були свідками резонансного злочину.

"Щодо того, чи були вистріли у відділенні і чи були свідки з правоохоронних органів, які бачили цей злочин, але не припинили його. Це також є наступна кваліфікація, це покривання тяжкого і особливо тяжкого злочину, а саме про такий злочин ідеться", - додав нардеп.

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Автор: Роман Калиниченко