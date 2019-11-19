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В деле ГПЗКУ объявили обвинительный акт

Новости » Общество     19.11.2019 - 10:28
В деле ГПЗКУ объявили обвинительный акт
Фото: Высший антикоррупционный суд (РБК-Украина)

Руководство ГПЗКУ подозревают в хищении 88 млн гривен

В Высшем антикоррупционном суде объявили обвинительный акт в деле "Государственной зерновой корпорации Украины" (ГПЗКУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Facebook.

Сообщается, что ВАКС начал рассмотрение по существу обвинительного акта по делу в отношении руководителя ГПЗКУ и двух директоров других компаний, которые обвиняются в растрате более 88 млн гривен.

По данным следствия, руководитель ГПЗКУ подписал два договора по поставке кукурузы с ОАО "Ракитнянский комбинат хлебопродуктов" и ОАО "Васильковхлебпродукт". В дальнейшем глава корпорации распорядился перечислить почти 50 млн гривен и 38,5 млн гривен в качестве предоплаты. Однако указанный в договорах товар отсутствовал на предприятиях, а руководитель ГПЗКУ не собирался выполнять соглашения. Как следствие, корпорация потеряла более 88 млн гривен.

"На заседании, которое состоялось 18 ноября 2019, прокурором САП был объявлен обвинительный акт", - говорится в сообщении.

В деле ГПЗКУ объявили обвинительный акт

Отметим, в апреле НАБУ обнародовало антирейтинг рассмотрения дел в судах. В частности, по делу ГПЗКУ почти 2,5 года заседания переносились по разным причинам. С декабря 2016 года в суде не исследовали ни одного доказательства.

Напомним, ранее в конце октября в Литве задержали экс-главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Петра Вовчука. Его подозревают в нанесении убытков на 60 млн долларов.

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