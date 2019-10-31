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В Литве задержали экс-главу ГПЗКУ

Новости » Политика     31.10.2019 - 17:01
В Литве задержали экс-главу ГПЗКУ
Фото: Петр Вовчук (pzcu.gov.ua)

Вовчук был объявлен в розыск

В Литве задержали экс-главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Петра Вовчука. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Сообщается, что его задержали в Вильнюсе по международному поручению НАБУ.

По данным следствия, в июле-октябре 2014 должностные лица ГПЗКУ вместе с представителем международного зернотрейдера продали зерно подконтрольным предприятиям по заниженным ценам. Данное зерно через ряд субъектов на условиях последующей оплаты поставили в Саудовскую Аравию, однако поставки так и не были оплачены.

"В результате государственная корпорация понесла убытки на сумму более 60 млн долларов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что производство в отношении советника главы правления ГПЗКУ и представителя международного зернотрейдера находятся на рассмотрении в суде. Еще два фигуранта пошли на сделку со следствием и оплатили нанесенные убытки в сумме 60 тыс. долларов.

В Литве задержали экс-главу ГПЗКУ

Напомним, НАБУ объявило в розыск Вовчука в апреле 2018 года. Кроме того, в розыск с ним был объявлен российский бизнесмен Алексей Федорычев. Предполагается, что они незаконно продали 295 тыс. тонн кормового ячменя оффшорным компаниям Lirtavis Enterprises LTD (Кипр) и Somerton Business Limited (Гонконг).

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