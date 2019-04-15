НАБУ обнародовало антирейтинг рассмотрения дел в судах

Фото: Печерский суд (Виталий Носач, РБК-Украина)

Первые три места в рейтинге занимают дела, которые рассматривает Печерский суд

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало антирейтинг дел, которые дольше всего рассматриваются в судах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как отметили в НАБУ, в 47 случаях из 192 дел, в которых детективы НАБУ завершили досудебное расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительные акты в судебные инстанции, не произошло даже подготовительное заседание.

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В частности, почти 2,5 года по делу ПАО "ГПЗКУ" заседания переносятся по разным причинам. С декабря 2016 года в суде не исследовали ни одного доказательства. В производстве относительно "Запорожгражданпроекта" 19 марта 2019 года снова перенесено подготовительное заседание. Следующее назначили почти за четыре месяца - на 9 июля 2019 года, сообщили в НАБУ.

По данным агентства, судьи часто определяют график заседаний с интервалом в 2-3 месяца. "Очевидно, это происходит из-за занятости коллегии в других производствах, запланированных отпусков или надежды относительно начала работы Антикоррупционного суд, куда будут переданы дела НАБУ и САП по подсудности", - считают в НАБУ.

Напомним, по состоянию на 31 марта детективы Национального антикоррупционного бюро расследуют 724 уголовных производств, в рамках которых 158 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Как сообщало РБК-Украина, 11 апреля судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу. Суд создан для того, что рассматривать дела, которые расследует НАБУ.