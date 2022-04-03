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Делайте все, что можете, чтобы Украина победила, - Зеленский призвал украинцев о помощи

Новина українською →
Воскресенье 03 апреля 2022 00:30
Делайте все, что можете, чтобы Украина победила, - Зеленский призвал украинцев о помощи Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не нужно надеяться на то, что враг просто так покинет территорию Украины. За свободу необходимо бороться, и каждый украинец должен внести свою лепту в победу нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

"Каждый и каждая из нас должны продолжать делать все, что можно на всех направлениях. Для поддержки наших Вооруженных сил. Для сохранения и развития экономической активности в Украине - насколько это возможно. Для поддержки всех наших граждан... Где бы они ни были, кем бы они ни были", - заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что необходимо быть внимательным к людям, которые сейчас находятся возле вас, и поддержать их теплыми и утешительными словами.

По словам Зеленского, каждый может внести свою лепту в победу. Кто-то - с оружием в руках, кто-то - на работе, а кто-то - теплым словом и помощью в нужный момент.

"Делайте все, что вы можете, чтобы мы вместе выстояли в этой войне за нашу свободу, за нашу независимость. За то, чтобы Украина жила. Благодаря такой искренней и постоянной поддержке друг друга, благодаря сплоченности и вниманию ближнего, народы могут пройти самые сложные испытания и выгнать врага, который в разы больше", - добавил президент.

Напомним, Зеленский и Макрон провели телефонный разговор. Лидеры стран обсудили переговоры и гарантии безопасности.

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