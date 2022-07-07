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Что делать родственникам пропавших без вести, погибших и пленных военных: порядок действий

Фото: что делать родственникам пропавших без вести, погибших и пленных военных (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине разработали "дорожную карту" для родственников военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, которые пропали без вести, попали в плен или же погибли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Документ содержит алгоритм действий и перечень данных, которыми важно владеть в случае обращения в органы государственной власти, которые занимаются вопросами освобождения военнопленных.

В то же время отмечается, что обменом пленным и поиском пропавших без вести защитников занимаются исключительно органы государственной власти и ответственные учреждения или организации.

"Украинское государство делает все возможное для возвращения наших защитников из плена", - пишет пресс-служба разведки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинцы, потерявшие близких во время полномасштабной войны, могут получить отсрочку от призыва во время мобилизации. В Раде зарегистрировали законопроект.

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