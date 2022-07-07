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Що робити родичам зниклих безвісти, загиблих й полонених військових: порядок дій

Фото: що робити родичам зниклих безвісти, загиблих й полонених військових (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні розробили "дорожню карту" для родичів військовослужбовців й працівників правоохоронних органів, які зникли безвісти, потрапили у полон або ж загинули.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Документ містить алгоритм дій та перелік даних, якими важливо володіти у разі звернення до органів державної влади, які займаються питаннями звільнення військовополонених.

Водночас наголошується, що обміном полоненим та пошуком зниклих безвісти захисників займаються виключно органи державної влади та відповідальні установи чи організації.

"Українська держава робить все можливе для повернення наших захисників з полону", - пише пресслужба розвідки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українці, які втратили близьких під час повномасштабної війни, можуть отримати відстрочку від призову під час мобілізації. У Раді зареєстрували законопроєкт.

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