Что делать родственникам пропавших без вести, погибших и пленных военных: порядок действий

В Украине разработали "дорожную карту" для родственников военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, которые пропали без вести, попали в плен или же погибли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Документ содержит алгоритм действий и перечень данных, которыми важно владеть в случае обращения в органы государственной власти, которые занимаются вопросами освобождения военнопленных.

В то же время отмечается, что обменом пленным и поиском пропавших без вести защитников занимаются исключительно органы государственной власти и ответственные учреждения или организации.

"Украинское государство делает все возможное для возвращения наших защитников из плена", - пишет пресс-служба разведки.