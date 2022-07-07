Що робити родичам зниклих безвісти, загиблих й полонених військових: порядок дій

В Україні розробили "дорожню карту" для родичів військовослужбовців й працівників правоохоронних органів, які зникли безвісти, потрапили у полон або ж загинули.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Українська держава робить все можливе для повернення наших захисників з полону", - пише пресслужба розвідки.

Водночас наголошується, що обміном полоненим та пошуком зниклих безвісти захисників займаються виключно органи державної влади та відповідальні установи чи організації .

Документ містить алгоритм дій та перелік даних, якими важливо володіти у разі звернення до органів державної влади, які займаються питаннями звільнення військовополонених.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українці, які втратили близьких під час повномасштабної війни, можуть отримати відстрочку від призову під час мобілізації. У Раді зареєстрували законопроєкт.

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