Что делать переселенцам, которые еще не получили помощь от государства: алгоритм действий
Фото: переселенцы, не получившие выплаты, могут повторно подать заявку (Getty Images)
Внутренне перемещенные лица, не получившие помощь от государства, смогут повторно подать заявку на выплаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
Если переселенцы подавали заявления на выплаты через приложение "Дія" до 30 апреля, но до сих пор не получили помощь, они могут обратиться с заявлением в орган соцзащиты населения и получить выплату.
Что нужно сделать для получения помощи
- Человек должен прийти в орган соцзащиты населения и написать заявление.
- Дополнительно подать информацию, сохраненную на носителях, подтверждающую факт подачи заявления через приложение "Дія".
- Пособие назначается в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления.
Подать заявление можно до 1 октября 2022 года.
Напомним, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, почему многие переселенцы до сих пор не получили соцвыплаты.
Кроме того, переселенцы могут получать выплаты и социальные услуги без паспорта.