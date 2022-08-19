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Що робити переселенцям, які ще не отримали допомогу від держави: алгоритм дій

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П'ятниця 19 серпня 2022 19:03
Що робити переселенцям, які ще не отримали допомогу від держави: алгоритм дій Фото: переселенці, які не отримали виплати, можуть повторно подати заявку (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внутрішньо переміщені особи, які не отримали допомогу від держави, зможуть повторно подати заявку на виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Якщо переселенці подавали заяви на виплати через додаток "Дія" до 30 квітня, але досі не отримали допомогу, вони можуть додаткового звернутися із заявою до органу соцзахисту населення та отримати виплату.

Що потрібно зробити для отримання допомоги

  1. Людина має прийти до органу соцзахисту населення та написати заяву.
  2. Додатково подати інформацію, збережену на носіях, що підтверджує факт подання заяви через додаток "Дія".
  3. Допомога призначається протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви.

Подати заяву можна до 1 жовтня 2022 року.

Що робити переселенцям, які ще не отримали допомогу від держави: алгоритм дій

Нагадаємо, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, чому багато переселенців досі не отримали соцвиплати.

Окрім того, переселенці можуть отримувати виплати і соціальні послуги без паспорта.

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