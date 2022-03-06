Что делать, если исчезло вещание национальных телеканалов: инструкция СНБО

Оккупанты пытаются разрушать в Украине телевизионные вышки. В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины дали инструкцию, что делать, если исчезло вещание национальных телеканалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины .

Если исчез доступ к эфирным каналам, в СНБО советуют:

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