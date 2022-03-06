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Что делать, если исчезло вещание национальных телеканалов: инструкция СНБО

Автор: Александр Белоус

Оккупанты пытаются разрушать в Украине телевизионные вышки. В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины дали инструкцию, что делать, если исчезло вещание национальных телеканалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Если исчез доступ к эфирным каналам, в СНБО советуют:

  • Переключайтесь на местные и региональные телеканалы в ваших областях. Там транслируют совместный проект - единый марафон "Мы сильны вместе".
  • Слушайте украинское радиовещание в интернет-радио radioplayer.ua (без тарификации мобильных операторов и без загрузки приложения).
  • Большинство украинских телеканалов имеют собственные каналы на Youtube.
  • Украинские телеканалы раскодированы на спутнике, доступ к вещанию бесплатный На платформе Sweet.TV открыт доступ к шести национальным телеканалам:"1+1", "Новый канал", ICTV, СТБ, "Украина", "Украина 24".
  • Медиасервис Megogo открыл свободный доступ к каналам:" UA: Перший"," 1+1"," ICTV"," Униан ТВ"," Украина 24"," 5 канал"," 24 канал"," Рада"," Интер", BBC, World News.
  • В бомбоубежищах провайдер "Ланет" организует закрытые точки доступа к Интернет.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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