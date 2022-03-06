RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Що робити, якщо зникло мовлення національних телеканалів: інструкція РНБО

Автор: Олександр Білоус

Окупанти намагаються руйнувати телевізійні вежі. У Центрі протидії дезінформації при РНБО України надали інструкцію, що робити, якщо зникло мовлення національних телеканалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Якщо зник доступ до ефірних каналів, у РНБО радять:

  • Перемикайтесь на місцеві та регіональні телеканали у ваших областях. Там транслюють спільний проект - єдиний марафон "Ми сильні разом".
  • Слухайте українське радіомовлення в інтернет-радіо radioplayer.ua (без тарифікації мобільних операторів і без завантаження додатка).
  • Більшість українських телеканалів мають власні канали на Youtube.
  • Українські телеканали розкодовані на супутнику, доступ до мовлення безкоштовний На платформі Sweet.TV відкрито доступ до шести національних телеканалів: "1+1", "Новий канал", ICTV, СТБ, "Україна", "Україна 24".
  • Медіасервіс Megogo відкрив вільний доступ до каналів: "UA:Перший", "1+1", "ICTV", "УНІАН ТБ", "Україна 24", "5 канал", "24 канал", "Рада", "Інтер", BBC, World News.
  • У бомбосховищах провайдер "Ланет" організовує закриті точки доступу до Інтернет.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України