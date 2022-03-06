Що робити, якщо зникло мовлення національних телеканалів: інструкція РНБО

Якщо зник доступ до ефірних каналів, у РНБО радять:
Перемикайтесь на місцеві та регіональні телеканали у ваших областях. Там транслюють спільний проект - єдиний марафон "Ми сильні разом".
Слухайте українське радіомовлення в інтернет-радіо radioplayer.ua (без тарифікації мобільних операторів і без завантаження додатка).
Більшість українських телеканалів мають власні канали на Youtube.
Українські телеканали розкодовані на супутнику, доступ до мовлення безкоштовний На платформі Sweet.TV відкрито доступ до шести національних телеканалів: "1+1", "Новий канал", ICTV, СТБ, "Україна", "Україна 24".
Медіасервіс Megogo відкрив вільний доступ до каналів: "UA:Перший", "1+1", "ICTV", "УНІАН ТБ", "Україна 24", "5 канал", "24 канал", "Рада", "Інтер", BBC, World News.
У бомбосховищах провайдер "Ланет" організовує закриті точки доступу до Інтернет.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
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