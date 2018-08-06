Справи Сенцова та Кольченка перебувать на особливому контролі МЗС

В РФ утримуються 27 українців, справи яких перебувають у пріоритетному полі зору МЗС

Справи українських політичних в'язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка перебувать на особливому контролі Міністерства закордонних справ України. Про це у ході брифінгу повідомив державний секретар МЗС Андрій Заяць.

Так, Заяць повідомив, що наразі в Російській Федерації утримуються 27 громадян України, справи яких перебувають у пріоритетному полі зору МЗС і керівництва держави. Він також додав, що справи цих українців є політично мотивованими.

"На особливому контролі у нас дві справи - це справи Олега Сенцова та Олександра Кольченка, оскільки російська сторона продовжує ігнорувати наші запити щодо стану їхнього здоров'я", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Польща, Сполучені Штати та декілька інших країн беруть участь у написанні міжнародної декларації з вимогою звільнити Сенцова.

Зазначимо, у травні поточного року Сенцов, який у РФ засуджений на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів", оголосив безстрокове голодування. Українець вимагає звільнення всіх українських політв'язнів в Росії.