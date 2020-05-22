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Дела против Порошенко становятся очевидным политическим преследованием, - Сюмар

Новости » Политика     22.05.2020 - 16:04
Дела против Порошенко становятся очевидным политическим преследованием, - Сюмар
Фото: Виктория Сюмар (eurosolidarity.org)

Сюмар убеждена, что период возрождения украинской государственности закончился

Дела против пятого президента Украины Петра Порошенко становятся совершенно очевидным политическим преследованием как для ЕСПЧ, так и "всех, кто понимает что такое право".

Об этом написала народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Примечательно, что во исполнение указаний сразу активизируется ГБР, которое выполняет абсурдные по своей правовой природе "видосики" о вызове на допрос. Хотя повестки явно не так вручаются. Но в действиях ГБР главной является информационная составляющая, потому что юридических перспективы отсутствуют", - добавляет Сюмар.

Кроме того, по ее словам, период возрождения украинской государственности закончился. Непонимание базовых основ геополитики и дипломатии в действующей власти позволяет россиянам быстро сделать то, что не получилось в 2013 году.

"Ради ток-шоу "антиПорошенко" на каналах Медведчука и Коломойского, Украина вмешивается в американские выборы, теряет поддержку крупнейшего стратегического партнера США и играет четкую ФСБ-шную постановку антиамериканской истерии и, как следствие, окончательное возвращение в зону влияния РФ", - считает Сюмар.

Напомним, 22 мая Государственное бюро расследований обнародовало повестку о вызове экс-президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля. Пятого президента Украины ждут в ГБР 26 мая в 11:00.

Ранее сообщалось, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Петра Порошенко.

В то же время, в штабе бывшего вице-президента США Джозефа Байдена отреагировали на так называемые "пленки Деркача", назвав их "полностью отредактированными". У Байдена считают обнародование записей продолжением российских усилий по дискредитации политика.

Петр Порошенко, комментируя эту ситуацию, заявил, что пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины, цель которой - подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными штатами.

Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины СюмарПорошенко ПетрГБР
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