Экс-руководителю спецподразделения МВД объявили подозрение по делу Майдана

Фото: разгон протестующих (РБК-Украина)

Подозреваемый организовывал разгон студентов на Майдане Независимости

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему руководителю специального подразделения Министерства внутренних дел в организации разгона протестующих в Киеве 30 ноября 2013 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По версии следствия, бывший начальник отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности МВД организовал незаконный разгон мирного собрания граждан 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости.

"Указанное лицо подозревается в организации незаконного препятствования проведению собраний граждан, в результате чего неустановленные сотрудники спецподразделения "Беркут" и военнослужащие внутренних войск МВД оттеснили от Монумента Независимости и памятника основателям Киева за пределы площади около 300 участников собрания, тем самым прекратив их участие в мирном собрании", - заявили в ведомстве

Отмечается, что сейчас продолжается расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч.ч. 2, 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 351, ч. 2 ст.125, ч. 1 ст. 171, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 296, ст. 340, ч. 1 ст. 375 и другими статьями УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР провело четыре следственных экспериментов в деле о расстрелах на Майдане в 2014 году. Следственные эксперименты проходили на улицах Институтской, Шелковичной и Майдане Независимости в Киеве.