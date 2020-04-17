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Дело Майдана: суд заочно арестовал экс-заместителя главы СБУ

Новости » Общество     17.04.2020 - 14:56
Дело Майдана: суд заочно арестовал экс-заместителя главы СБУ
Фото: Революция Достоинства (kyivcity.gov.ua)

Экс-заместителя главы СБУ подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих

Следственный судья Печерского районного суда г. Киева избрал для бывшего первого заместителя главы СБУ - руководителя Антитеррористического центра при СБУ меру пресечения в виде содержания под стражей по делах Майдана. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Экс-заместителя главы СБУ подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года.

После решения суда прокуроры начали процедуру экстрадиции подозреваемого и появилась возможность применения процедуры специального досудебного расследования и заочного осуждения, поскольку бывший чиновник скрывается от следствия и суда за пределами Украины и объявлен в розыск.

Добавим, в период Майдана главой СБУ был Александр Якименко.

В ОПУ добавили, что в уголовном производстве расследуются обстоятельства организации экс-президентом Виктором Януковичем превышение власти и служебных полномочий бывшим руководством правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих в центральной части г. Киева в феврале 2014 года.

Ранее сообщалось, что экс-заместителя начальника управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в городе Киеве подозревают в незаконном препятствовании проведению мирных собраний граждан, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

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