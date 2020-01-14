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В деле "экс-беркутовцев" объявили перерыв на два месяца

Новости » Общество     14.01.2020 - 15:28
В деле "экс-беркутовцев" объявили перерыв на два месяца
Иллюстративное фото (Стас Юрченко, "Граты")

Генпрокуратура должна сменить группу обвинения

В суде по делу о расстреле Евромайдана 20 февраля 2014 года объявили перерыв на два с лишним месяца - до 17 марта. Об этом сообщает РБК-Украина.

За это время генпрокуратура должна сменить группу обвинения, а обвиняемые - пятеро экс-бойцов "Беркута", отпущенных на неподконтрольные территории в рамках обмена - найти способ участвовать в заседании.

Ранее сообщалось, что после обмена пленными 29 декабря с переданными отдельным районам Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) бывшими "беркутовцами" потеряна связь.

Представитель Украины в контактной группе Валерия Лутковская заявила, что выдача бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", причастных к расстрелам на Майдане, и "харьковских террористов" была главным условием РФ для обмена пленными.

РБК-Украина писало, что заменить состав прокуроров в деле бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых обвинют в преступлениях против Майдана, в частности убийствах активистов, требуют представители семей героев Небесной сотни.

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