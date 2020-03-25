Дела Майдана: ГБР объявило подозрение еще одному экс-руководителю подразделения МВД

Правоохранители сообщили о подозрении по делу Майдана еще одному бывшему руководителю подразделения Министерства внутренних дел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

По данным следствия, бывшего заместителя начальника управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в городе Киеве подозревают в незаконном препятствовании проведению мирных собраний граждан, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

"Следствием установлено, что экс-начальник подразделения милиции, с целью выполнения преступного приказа, организовал и обеспечил незаконное воспрепятствование проведению собрания граждан 30 ноября 2013 года. В результате этого бойцы полка "Беркут" и военнослужащие ВВ МВД Украины вытеснили из Майдана Независимости около 300 участников сборов", - рассказали в ГБР.

Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому экс-правоохранителю. В случае доказательства вины ему грозит 2 года исправительных работ, 6 месяцев ареста, до 5 лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, 20 марта ГБР сообщило о подозрении бывшему руководителю специального подразделения МВД в организации разгона протестующих в Киеве 30 ноября 2013 года. Решался вопрос об избрании меры пресечения.