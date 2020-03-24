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Офис генпрокурора сообщил о подозрении еще одному правоохранителю по делам Майдана

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 18:54
Офис генпрокурора сообщил о подозрении еще одному правоохранителю по делам Майдана
Фото: разгон протестующих (РБК-Украина)

Правоохранитель в течение декабря 2013 - февраля 2014 года безосновательно составил и подписал сообщение о подозрении трем участникам акций протеста

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему старшему следователю районного управления ГУ МВД Украины в Киеве в том, что он в период Революции Достоинства безосновательно составил и подписал сообщение о подозрении трем участникам акций протеста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведомства в Telegram.

По версии следствия, правоохранитель также подал в районный суд Киева ходатайства об избрании в отношении указанных заведомо невиновных лиц меры пресечения в виде содержания под стражей, которые судом незаконно удовлетворены.

"Офис Генерального прокурора совместно с ГБР сообщили о подозрении бывшему старшему следователю районного управления ГУ МВД Украины в г. Киеве в том, что он в течение декабря 2013 - февраля 2014 года безосновательно составил и подписал сообщение о подозрении трем участникам акций протеста", - говорится в сообщении.

Напомним, ГБР сообщило о подозрении бывшему руководителю специального подразделения Министерства внутренних дел в организации разгона протестующих в Киеве 30 ноября 2013 года.

Как сообщало РБК-Украина, в деле о расстрелах на Майдане провели еще четыре следственных эксперимента. В частности, 13 марта были проведены эксперименты на улице Институтской, Шелковичной и Майдане Независимости в Киеве.

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