Справи Майдану: ДБР оголосило підозру ще одному екс-керівнику підрозділу МВС

Правоохоронці повідомили про підозру у справі Майдану ще одному колишньому керівнику підрозділу Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

За даними слідства, колишнього заступника начальника управління громадської безпеки Головного управління МВС України в місті Києві підозрюють у незаконному перешкоджанні проведенню мирних зборів громадян, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

"Слідством встановлено, що екс-начальник підрозділу міліції, з метою виконання злочинного наказу, організував та забезпечив незаконне перешкоджання проведенню зборів громадян 30 листопада 2013 року. В результаті цього бійці полку "Беркут" та військовослужбовці ВВ МВС України витіснили з Майдану Незалежності близько 300 учасників зборів", - розповіли в ДБР.

Зазначається, що наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному екс-правоохоронцю. У разі доведення вини йому загрожують 2 роки виправних робіт, 6 місяців арешту, до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий термін.

Нагадаємо, 20 березня ДБР повідомило про підозру колишньому керівнику спеціального підрозділу МВС в організації розгону протестувальників у Києві 30 листопада 2013 року. Вирішувалося питання про обрання запобіжного заходу.