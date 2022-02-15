Из дела о ДТП с машиной Ярославского исчезли вещдоки. Подозревают работников морга

Из дела о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с машиной харьковского бизнесмена Александра Ярославского исчезли вещественные доказательства. Полиция подозревает, что к пропаже причастны работники Чугуевского морга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области .

В сообщении говорится, что в деле от ДТП с машиной Ярославского были "потеряны вещественные доказательства" из-за халатных действий работников морга в Чугуеве (Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы), в котором находилось тело погибшего мужчины.

"Следователи СУ ГУНП в Харьковской области внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что полиция уже установила перечень сотрудников морга, которые могут быть причастны к пропаже вещдоков, провела 5 обысков и 9 осмотров. Следственные действия провели в самом морге, по адресам проживания работников, а также в их автомобилях.

Как уточнил министр внутренних дел Денис Монастырский, пропала одежда погибшего.