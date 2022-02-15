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Зі справи про ДТП з машиною Ярославського зникли речдоки. Підозрюють працівників моргу

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Чугуїв, Вівторок 15 лютого 2022 15:38
Зі справи про ДТП з машиною Ярославського зникли речдоки. Підозрюють працівників моргу Фото: зі справи про ДТП з машиною Ярославського зникли речдоки (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Зі справи про дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) з машиною харківського бізнесмена Олександра Ярославського зникли речові докази. Поліція підозрює, що до зникнення причетні працівники Чугуївського моргу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

У повідомленні йдеться, що у справі від ДТП з машиною Ярославського були "втрачені речові докази" через халатні дії працівників моргу в Чугуєві (Чугуївського районного відділу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи), в якому знаходилося тіло загиблого чоловіка.

"Слідчі СУ ГУНП в Харківській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що поліція вже встановила перелік співробітників моргу, які можуть бути причетні до зникнення речдоків, провела 5 обшуків і 9 оглядів. Слідчі дії провели в самому морзі, за адресами проживання працівників, а також в їхніх автомобілях.

Як уточнив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, зник одяг загиблого.

Нагадаємо, інцидент стався 9 лютого, пізно ввечері на трасі Київ-Харків-Довжанський машина з кортежу Ярославського на смерть збила чоловіка.

Провину за смертельну ДТП взяв на себе водій бізнесмена, проте буквально в цей же день стало відомо, що його не було на місці аварії, а поліція намагалася сфальсифікувати справу.

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Олександр Ярославський ДТП
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