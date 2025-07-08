У декреті тато, а мама на роботу? Що робити, коли ролі у парі змінилися і вам це не підходить

У нашому суспільстві досі вкорінене уявлення: жінка народжує, доглядає, варить борщ, а чоловік - працює і приносить гроші. Але що, якщо в парі все навпаки? Якщо чоловік готовий бути з дитиною вдома, а жінка - головна годувальниця? І що робити, якщо ця нова схема категорично не влаштовує саме вас?
Що робити жінці, яка не згодна відправляти у декрет чоловіка і забезпечувати сім'ю, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.
Світ змінюється. Чоловіки вже не бояться слова "декрет", можуть сміливо залишитися з дитиною вдома, поки жінка розвиває кар’єру. Для когось - це прогрес і свобода вибору. Але для когось - внутрішній дискомфорт, навіть протест.
"Ваш дискомфорт - це не примха. І все, що виходить за межі звичних ролей, може викликати внутрішній спротив. І справа тут навіть не у тому "що люди скажуть", а через зовсім інші речі", - каже експерт.
Мама може бути проти й ось чому:
Перше - дозвольте собі чесно зізнатися: "Мене це не влаштовує". Це не робить вас поганою людиною, егоїсткою чи ретроградом. Це лише означає, що у вас є свої уявлення про стосунки, сімейні ролі та комфорт.
Друге - розберіться, що саме вас не влаштовує:
"Коли ви зрозумієте причину, з'явиться ясність - це про ваші цінності чи про страхи", - каже Віталій Курсік.
Третє - чесна розмова з партнером. Не рубати з плеча, а спокійно пояснити, чому для вас це складно. І почути, чому для нього такий варіант виглядає нормальним.
"Вам потрібно сказати правду. Без агресії та звинувачень, а простими словами: "Мені це рішення не підходить. Я не готова бути основним годувальником сім'ї", - радить фахівець.
Бо буває, що чоловік пропонує декрет не тому, що "не хоче працювати", а, тому що:
"Немає єдиної правильної моделі сім'ї. Є ваша спільна домовленість, яка підходить саме вам двом. Якщо думки кардинально різні - можливо, це сигнал для серйозної розмови та пошуку компромісів. Бо у стосунках важливо не "правильно по трендах", а так, щоб обоє почували себе окей. Ви маєте право сказати, що вам щось не підходить", - резюмує Віталій Курсік.