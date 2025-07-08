В декрете папа, а мама на работу? Что делать, когда роли в паре изменились и вам это не подходит

Почему идея вызывает протест

Мир меняется. Мужчины уже не боятся слова "декрет", могут смело остаться с ребенком дома, пока женщина развивает карьеру. Для кого-то - это прогресс и свобода выбора. Но для кого-то - внутренний дискомфорт, даже протест.

"Ваш дискомфорт - это не прихоть. И все, что выходит за пределы привычных ролей, может вызвать внутреннее сопротивление. И дело здесь даже не в том "что люди скажут", а из-за совсем других вещей", - говорит эксперт.

Мама может быть против и вот почему:

Мама хочет быть с ребенком именно сейчас, а не только по вечерам и в выходные

Женщина мечтала о материнстве, а не о корпоративных совещаниях

Женщина тревожится, справится ли папа и с бытом, и с малышом

Женщине сложно принять идею, что финансовая ответственность теперь полностью на ней

Что же делать в такой ситуации

Первое - позвольте себе честно признаться: "Меня это не устраивает". Это не делает вас плохим человеком, эгоисткой или ретроградом. Это лишь означает, что у вас есть свои представления об отношениях, семейных ролях и комфорте.

Второе - разберитесь, что именно вас не устраивает:

Вы не хотите быть единственной кормилицей?

Вас пугает, что партнер "застрянет" дома и перестанет развиваться?

Вам важна классическая модель семьи, где именно мужчина - опора?

Или вам просто не нравится идея кардинальной смены ролей?

"Когда вы поймете причину, появится ясность - это о ваших ценностях или о страхах", - говорит Виталий Курсик.

Третье - честный разговор с партнером. Не рубить с плеча, а спокойно объяснить, почему для вас это сложно. И услышать, почему для него такой вариант выглядит нормальным.

"Вам нужно сказать правду. Без агрессии и обвинений, а простыми словами: "Мне это решение не подходит. Я не готова быть основным кормильцем семьи", - советует специалист.

Потому что бывает, что мужчина предлагает декрет не потому, что "не хочет работать", а потому что:

ценит ваши карьерные амбиции

хочет активно присутствовать в жизни ребенка

видит в этом шанс для обоих реализовать себя по-своему

Важные советы:

Не делайте вид, что все ок , если вас гложет тревога, сомнения, неуверенность

, если вас гложет тревога, сомнения, неуверенность Обсудите видение обоих - кто и что ожидает, как видит распределение ролей

- кто и что ожидает, как видит распределение ролей Предложите альтернативу . Например, частичная занятость для обоих, или поэтапный декрет.

. Например, частичная занятость для обоих, или поэтапный декрет. Планируйте, но не соревнуйтесь за то, у кого график гибкий, кто сколько зарабатывает, у кого сил на ребенка больше

за то, у кого график гибкий, кто сколько зарабатывает, у кого сил на ребенка больше Учтите, что декрет - это не отдых. Многие мужчины не представляют себе рутину с ребенком 24/7 и часто идея "буду дома" наталкивается на реальность.

"Нет единой правильной модели семьи. Есть ваша общая договоренность, которая подходит именно вам двоим. Если мнения кардинально разные - возможно, это сигнал для серьезного разговора и поиска компромиссов. Потому что в отношениях важно не "правильно по трендам", а так, чтобы оба чувствовали себя окей. Вы имеете право сказать, что вам что-то не подходит", - резюмирует Виталий Курсик.