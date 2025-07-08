В декрете папа, а мама на работу? Что делать, когда роли в паре изменились и вам это не подходит

В нашем обществе до сих пор укоренилось представление: женщина рожает, ухаживает, варит борщ, а мужчина - работает и приносит деньги. Но что, если в паре все наоборот? Если мужчина готов быть с ребенком дома, а женщина - главная кормилица? И что делать, если эта новая схема категорически не устраивает именно вас?
Что делать женщине, которая не согласна отправлять в декрет мужа и обеспечивать семью, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.
Мир меняется. Мужчины уже не боятся слова "декрет", могут смело остаться с ребенком дома, пока женщина развивает карьеру. Для кого-то - это прогресс и свобода выбора. Но для кого-то - внутренний дискомфорт, даже протест.
"Ваш дискомфорт - это не прихоть. И все, что выходит за пределы привычных ролей, может вызвать внутреннее сопротивление. И дело здесь даже не в том "что люди скажут", а из-за совсем других вещей", - говорит эксперт.
Мама может быть против и вот почему:
Первое - позвольте себе честно признаться: "Меня это не устраивает". Это не делает вас плохим человеком, эгоисткой или ретроградом. Это лишь означает, что у вас есть свои представления об отношениях, семейных ролях и комфорте.
Второе - разберитесь, что именно вас не устраивает:
"Когда вы поймете причину, появится ясность - это о ваших ценностях или о страхах", - говорит Виталий Курсик.
Третье - честный разговор с партнером. Не рубить с плеча, а спокойно объяснить, почему для вас это сложно. И услышать, почему для него такой вариант выглядит нормальным.
"Вам нужно сказать правду. Без агрессии и обвинений, а простыми словами: "Мне это решение не подходит. Я не готова быть основным кормильцем семьи", - советует специалист.
Потому что бывает, что мужчина предлагает декрет не потому, что "не хочет работать", а потому что:
"Нет единой правильной модели семьи. Есть ваша общая договоренность, которая подходит именно вам двоим. Если мнения кардинально разные - возможно, это сигнал для серьезного разговора и поиска компромиссов. Потому что в отношениях важно не "правильно по трендам", а так, чтобы оба чувствовали себя окей. Вы имеете право сказать, что вам что-то не подходит", - резюмирует Виталий Курсик.