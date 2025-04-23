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Декоммунизация не для всех? В Одессе решили сохранить часть "российских" улиц (список)

Среда 23 апреля 2025 16:52
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Декоммунизация не для всех? В Одессе решили сохранить часть "российских" улиц (список) В Одессе решили не переименовывать часть улиц, названных в честь российских деятелей (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Общественные активисты просили переименовать в Одессе ряд улиц, названных в честь российских деятелей. Однако комиссия при исполнительном комитете Одесского городского совета решила, что большинство из них не подпадают под действие законов "О декоммунизации" и "О деколонизации топонимии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ОО "Деколонізація. Україна" в Telegram.

Какие улицы остаются на карте Одессы

Согласно информации общественной организации, на карте города Одесса остаются "улицы российских литераторов":

  • Николая Гумилева;
  • Александра Блока.

Также не планируют менять названия:

  • двух Первомайских переулков;
  • переулка Маршала Малиновского;
  • улицы Левитана;
  • улицы Куприна;
  • улицы Анны Ахматовой.

"Так решила топонимическая комиссия Одесского городского совета. Абсолютно ожидаемо от них", - говорится в посте.

Декоммунизация не для всех? В Одессе решили сохранить часть &quot;российских&quot; улиц (список)Декоммунизация не для всех? В Одессе решили сохранить часть &quot;российских&quot; улиц (список)Публикация общественной организации (скриншот: t.me/DecolonizationUkraine)

Что о переименовании улиц рассказали в Одесском горсовете

В качестве доказательства в ОО обнародовали соответствующее письмо - ответ на запрос общественных деятелей директора Департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга Одесского городского совета Ивана Липтуга.

"Историко-топонимическая комиссия при исполнительном комитете Одесского городского совета проверила предоставленный вами перечень названий топонимических объектов города Одессы улиц", - говорится в документе.

Отмечается, что под действие законов "О декоммунизации" и "О деколонизации топонимии" не подпадают:

  • названия улиц: Анны Ахматовой, Асташкина, Бехтерева, Володи Дубинина, Кондрашина, Корнея Чуковского, Краснова, Куприна, Левитана, Николая Гумилева, Немировича-Данченко, Александра Блока, Павла Шклярука, Собинова, художника Федорова;
  • названия переулков: Малиновский, Павлова, Воронцовский, Асташкина, Первомайские, Глазунова, Врубеля.

Названия каких улиц в Одессе планируют изменить или уже изменили

Согласно информации Липтуги, улицу Орловскую в Одессе уже переименовали.

Между тем улицы Ковальскую и Путивну, а также переулок Хвыля - "были нормированы" решением Одесского горсовета.

В завершение будут переименованы (согласно документу):

  • улица Лядова;
  • переулок Лобачевского;
  • переулок Молокова.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине могут переименовать более 250 объектов - от урочищ до железнодорожных станций.

Читайте также, как в Одессе разрешили снести более 10 памятников с имперской символикой.

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