Декоммунизация не для всех? В Одессе решили сохранить часть "российских" улиц (список)
Общественные активисты просили переименовать в Одессе ряд улиц, названных в честь российских деятелей. Однако комиссия при исполнительном комитете Одесского городского совета решила, что большинство из них не подпадают под действие законов "О декоммунизации" и "О деколонизации топонимии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ОО "Деколонізація. Україна" в Telegram.
Какие улицы остаются на карте Одессы
Согласно информации общественной организации, на карте города Одесса остаются "улицы российских литераторов":
- Николая Гумилева;
- Александра Блока.
Также не планируют менять названия:
- двух Первомайских переулков;
- переулка Маршала Малиновского;
- улицы Левитана;
- улицы Куприна;
- улицы Анны Ахматовой.
"Так решила топонимическая комиссия Одесского городского совета. Абсолютно ожидаемо от них", - говорится в посте.
Публикация общественной организации (скриншот: t.me/DecolonizationUkraine)
Что о переименовании улиц рассказали в Одесском горсовете
В качестве доказательства в ОО обнародовали соответствующее письмо - ответ на запрос общественных деятелей директора Департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга Одесского городского совета Ивана Липтуга.
"Историко-топонимическая комиссия при исполнительном комитете Одесского городского совета проверила предоставленный вами перечень названий топонимических объектов города Одессы улиц", - говорится в документе.
Отмечается, что под действие законов "О декоммунизации" и "О деколонизации топонимии" не подпадают:
- названия улиц: Анны Ахматовой, Асташкина, Бехтерева, Володи Дубинина, Кондрашина, Корнея Чуковского, Краснова, Куприна, Левитана, Николая Гумилева, Немировича-Данченко, Александра Блока, Павла Шклярука, Собинова, художника Федорова;
- названия переулков: Малиновский, Павлова, Воронцовский, Асташкина, Первомайские, Глазунова, Врубеля.
Названия каких улиц в Одессе планируют изменить или уже изменили
Согласно информации Липтуги, улицу Орловскую в Одессе уже переименовали.
Между тем улицы Ковальскую и Путивну, а также переулок Хвыля - "были нормированы" решением Одесского горсовета.
В завершение будут переименованы (согласно документу):
- улица Лядова;
- переулок Лобачевского;
- переулок Молокова.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине могут переименовать более 250 объектов - от урочищ до железнодорожных станций.
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