Декоммунизация не для всех? В Одессе решили сохранить часть "российских" улиц (список)

В Одессе решили не переименовывать часть улиц, названных в честь российских деятелей (фото: freepik.com)

Общественные активисты просили переименовать в Одессе ряд улиц, названных в честь российских деятелей. Однако комиссия при исполнительном комитете Одесского городского совета решила, что большинство из них не подпадают под действие законов "О декоммунизации" и "О деколонизации топонимии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ОО "Деколонізація. Україна" в Telegram.