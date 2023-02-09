Декомунізація в дії. У Києві знесли пам'ятник радянському генералу Ватутіну

Тепер пам'ятник перенесуть до Музею авіації. Зазначимо, що до демонтажу задіювали 10 фахівців та 2 види великогабаритної техніки.

Додамо, що Микола Ватутін - це радянський воєначальник, генерал армії, герой Радянського Союзу. Він був одним із чотирьох командувачів радянськими фронтами, які загинули у роки німецько-радянської війни.

Ватутін брав активну участь у війні проти залишків армії УНР, повстанців Холодного Яру. Найбільше Ватутін "прославився" під час Другої світової війни, коли його невміле, а інколи просто вбивче керівництво військами призводило до величезних втрат серед особового складу.

Нагадаємо, що вчора у Києві знесли пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову.

Окрім того, у Дніпрі демонтували два пам'ятники, що були присвячені героям Радянського Союзу.

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