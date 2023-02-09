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Декоммунизация в действии. В Киеве снесли памятник советскому генералу Ватутину

Фото: в Киеве снесли памятник советскому генералу Ватутину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В киевском Мариинском парке сегодня, 9 февраля, демонтировали памятник советскому генералу Николаю Ватутину.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и КГГА.

Теперь памятник перенесут в Музей авиации. Отметим, что к демонтажу задействовали 10 специалистов и 2 вида крупногабаритной техники.

Добавим, что Николай Ватутин - это советский военачальник, генерал армии, герой Советского Союза. Он был одним из четырех командующих советскими фронтами, погибшими в годы Великой Отечественной войны.

Ватутин активно участвовал в войне против остатков армии УНР, повстанцев Холодного Яра. Больше всего Ватутин "прославился" во время Второй мировой войны, когда его неумелое, а иногда просто убийственное руководство войсками приводило к огромным потерям среди личного состава.

Напомним, что вчера в Киеве снесли памятник советскому летчику Валерию Чкалову

Кроме того, в Днепре демонтировали два памятника, посвященных героям Советского Союза.

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Киев