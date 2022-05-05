Декоммунизация продолжается: в Виннице снесли памятник красноармейцам

В Виннице с Европейской площади убрали четырехметровый памятник буденовцу, красноармейцу и красногвардейцу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий горсовет.
“Эта скульптурная композиция превозносила борцов за советскую власть, которая всеми силами пыталась уничтожить украинскую государственность и национальную идентичность. Идеология «советов» тесно связала этот памятник с победой во Второй мировой войне. На самом деле это ложное восприятие”, - отмечают в городском совете.
Памятник в тогдашнем сквере Козицкого был открыт 7 ноября 1977 года по случаю 60-летия большевистского переворота – «Великой Октябрьской Социалистической революции», сказано в сообщении.
После демонтажа фигуры красноармейцев передали на хранение Историко-мемориальному комплексу памяти жертв нацизма – филиалу Винницкого областного краеведческого музея.
Стоит заметить, что решение, которое позволило убрать из центра города буденовца, красногвардейца и красноармейца, одобрил исполком городского совета на прошлой неделе.
Напомним, что декоммунизация в Украине продолжается даже во время войны. Так, в Мукачево демонтировали памятник советскому танку, который был установлен в городе с 1969 года.
Также в Тернополе демонтировали советский памятный самолет, который был расположен при входе в парк Национального возрождения. На его месте власти хотят построить монумент героям Украины.
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