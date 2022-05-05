Декоммунизация продолжается: в Виннице снесли памятник красноармейцам

“Эта скульптурная композиция превозносила борцов за советскую власть, которая всеми силами пыталась уничтожить украинскую государственность и национальную идентичность. Идеология «советов» тесно связала этот памятник с победой во Второй мировой войне. На самом деле это ложное восприятие”, - отмечают в городском совете.

Памятник в тогдашнем сквере Козицкого был открыт 7 ноября 1977 года по случаю 60-летия большевистского переворота – «Великой Октябрьской Социалистической революции», сказано в сообщении.

После демонтажа фигуры красноармейцев передали на хранение Историко-мемориальному комплексу памяти жертв нацизма – филиалу Винницкого областного краеведческого музея.

Стоит заметить, что решение, которое позволило убрать из центра города буденовца, красногвардейца и красноармейца, одобрил исполком городского совета на прошлой неделе.