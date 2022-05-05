Декомунізація продовжується: у Вінниці знесли пам'ятник червоноармійцям

“Ця скульптурна композиція звеличувала борців за радянську владу, яка всіма силами намагалася знищити українську державність та національну ідентичність. Ідеологія «совєтов» тісно пов'язала цей пам'ятник із перемогою у Другій світовій війні. Насправді, це помилкове сприйняття”, - зазначають у міській раді.

Пам'ятник у тодішньому сквері Козицького було відкрито 7 листопада 1977 року з нагоди 60-ї річниці більшовицького перевороту – «Великої Жовтневої Соціалістичної революції», сказано в повідомленні.

Після демонтажу фігури червоноармійців передали на зберігання Історико-меморіальний комплекс пам'яті жертв нацизму – філію Вінницького обласного краєзнавчого музею.

Варто зауважити, що рішення, яке дозволило прибрати з центру міста будьонівця, червоногвардійця та червоноармійця, схвалив виконком міської ради минулого тижня.