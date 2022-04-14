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В Тернополе демонтировали аварийный советский памятный самолет

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Тернополь, Четверг 14 апреля 2022 08:35
В Тернополе демонтировали аварийный советский памятный самолет Фото: в киеве демонтировали советский памятник (t.me/nadal_online)
Автор: Наталья Юрченко

В Тернополе демонтировали советский памятный самолет, который был расположен при входе в парк Национального возрождения. На его месте власти хотят построить монумент героям Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Сергея Надала.

Композицию с самолетом установили в 1972 году как дань памяти погибшим во Второй мировой войне летчикам.

Отмечается, что памятник был в аварийном состоянии. Местные власти неоднократно поднимали вопрос демонтажа монумента.

"В Тернополе демонтирован аварийный самолет на массиве "Восточный". На этом месте будет памятник героям Украины", - отметил городской голова.

Напомним, в Мукачево демонтировали бюст и мемориальную доску российскому поэту Александру Пушкину.

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