Декларации с врачами подписали 23 млн украинцев

Иллюстративное фото (moz.gov.ua)

Три четверти людей довольны выбором своего врача

Правом выбора своего врача в Украине воспользовались 23 миллиона граждан. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, почти три четверти людей довольны выбором своего врача в Украине.

"23 млн воспользовались правом выбора своего врача в Украине. 3/4 этих людей довольны своим выбором. Оказалось, у нас довольно много хороших врачей", - отметил Ковтонюк.

Он напомнил, что с 1 апреля 2018 года в Украине начался процесс автономизации, то есть переход медучреждений из бюджетного права в хозяйственное право.

"На сегодня мы можем констатировать, что как минимум 95 процентов учреждений уже это сделали. В начале процесс шел довольно туго. Компьютеризация учреждений медицинской помощи также дала свои результаты. Сейчас во всех учреждениях первичной помощи ( в 99 процентах) есть хотя бы один компьютер, подключенный к электронной системе здравохранения", - сообщил он.

Ковтонюк также рассказал и об изменениях в Национальной службе здоровья Украины.

"По созданию и приведению в работу НСЗУ. В апреле они имели в штате одного работника, а сейчас имеет 100 работников в своем штабе. Летом было заключено всего 149 договоров, сейчас этих договоров намного больше.

Отметим, с 1 июля в Украине стартовала медицинская реформа. Согласно нововведениям, медучреждения первичного звена будут финансироваться в зависимости от того, сколько пациентов решили у них лечиться. Кампания по подписи деклараций с врачами стартовала в Украине с 1 апреля.

Ранее сообщалось, что декларации с врачами подписали 20 млн украинцев.