Декларации с врачами подписали 14,8 млн украинцев, - Минздрав

Каждый третий украинец подписал декларацию с врачом

Декларации с врачами подписали 14,8 млн украинцев. Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

По словам Супрун, каждый третий украинец подписал декларацию с врачом. Больше всего деклараций подписано в Винницкой (56%), а также Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях. В указанных областях своего врача уже выбрал каждый второй украинец.

"На сегодня 14,8 миллионов украинцев подписали декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами. Мощный результат! И наиболее заметен в тех областях, где местная власть и медучреждения сделали свою работу", - написала она.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 100% услуг первичной помощи, которые оказывает семейный врач, терапевт или педиатр, оплачиваются медучреждениям из государственного бюджета.

Отметим, с 1 июля в Украине стартовала медицинская реформа. Согласно нововведениям, медучреждения первичного звена будут финансироваться в зависимости от того, сколько пациентов решили у них лечиться. Кампания по подписанию деклараций с врачами стартовала в Украине с 1 апреля.