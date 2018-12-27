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Декларації з лікарями підписали 23 млн українців

Новини » Медицина    27.12.2018 - 15:31
Декларації з лікарями підписали 23 млн українців
Ілюстративне фото (moz.gov.ua)

Три чверті людей задоволені вибором свого лікаря

Правом вибору свого лікаря в Україні скористались 23 мільйони громадян. Про це на прес-конференції повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк, передає кореспондент РБК-Україна

За його словами, майже три чверті людей задоволені вибором свого лікаря в Україні.

"23 млн скористались правом вибору свого лікаря в Україні. 3/4 цих людей задоволені своїм вибором. Виявилось, в нас доволі багато хороших лікарів", - зазначив Ковтонюк. 

Він нагадав, що з 1 квітня 2018 року в Україні почався процес автономізації, тобто перехід медзакладів з бюджетного права в господарське право.

"На сьогодні ми можемо констатувати, що як мінімум 95 відсотків закладів вже це зробили. На початку процес йшов доволі туго. Комп'ютеризація закладів медичної допомоги також дала свої результати. Зараз в усіх закладах первинної допомоги ( в 99 відсотках) є хоча б один комп'ютер, підключений до електронної системи охорони здоров'я", - повідомив він.

Ковтонюк також розказав і про зміни на ниві Національної служби здоров'я України.

"Щодо створення та приведення в роботу НСЗУ. В квітні вони мали в штаті одного працівника, а зараз має 100 працівників в своєму штабі. Влітку було укладено всього 149 договорів, зараз цих договорів набагато більше. 

Зазначимо, з 1 липня в Україні стартувала медична реформа. Відповідно до нововведень, медзаклади первинної ланки будуть фінансуватися в залежності від того, скільки пацієнтів вирішили у них лікуватися. Кампанія з підпису декларацій з лікарями стартувала в Україні з 1 квітня. 

Раніше повідомлялося, що декларації з лікарями підписали 20 млн українців.

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